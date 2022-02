Albert II., ehemaliger König von Belgien, mit einem Pflaster am Kopf und die ehemalige Königin Paola von Belgien nehmen an einem besonderen Gottesdienst zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der belgischen Königsfamilie in der Onze-Lieve-Vrouwekerk teil.

Foto: Eric Lalmand / dpa