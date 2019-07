Wegen eines Bombenalarms haben die Behörden auf dem Flughafen von Belgrad ein Lufthansa-Flugzeug evakuiert. 130 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder des Flugs LH 1411 seien kurz vor dem geplanten Start am Morgen in Sicherheit gebracht worden, berichteten serbische Medien.

Die Lufthansa in Frankfurt bestätigte, dass nach einem "sicherheitsrelevanten Hinweis" Passagiere und Crew den Airbus A320 verließen. Anschließend untersuchte eine Einheit der serbischen Sonderpolizei das Flugzeug.

Dem serbischen Innenministerium zufolge hatte die Polizei am frühen Morgen um etwa 6 Uhr einen telefonischen Hinweis erhalten, demzufolge sich ein Sprengsatz an Bord befinden soll. Der Anrufer sei bislang nicht identifiziert worden, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Die Durchsuchung der Maschine dauert offenbar noch an. Ob sich tatsächlich Sprengstoff an Bord befindet, ist nicht klar. Passagiere und Crew warten noch auf den Weiterflug, dessen Zeitpunkt noch nicht feststeht.