Beliebteste Vornamen 2022 Wie oft noch, Emilia?

Wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden in ihrer jährlichen Auswertung mitteilte, haben es »Emilia« und »Noah« auch 2022 an die Spitze der beliebtesten Vornamen geschafft. Das dritte Jahr in Folge.

Bei den Mädchen folgten auf den weiteren Plätzen Sophia beziehungsweise Sofia und Emma, bei den Jungen Matt(h)eo beziehungsweise Mat(h)eo und Leon.