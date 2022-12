Der frühere Papst als historische Figur

Eine historische Person bleibt Benedikt dennoch auch außerhalb der Mauern der katholischen Kirche. »Die Rolle von Papst Benedikt in der modernen Kirchengeschichte war einzigartig, sein Wirken besonders in Bayern profund. Seine Spuren werden lange erkennbar sein, und er selbst wird unvergessen bleiben«, sagte Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Benedikts Rücktritt als Pontifex im Jahr 2013 würdigte sie als »Schritt, dem man in seiner historischen Tragweite Anerkennung zollen muss«.

Altkanzlerin Angela Merkel hat den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. als »einen der streitbarsten und bedeutendsten religiösen Denker unserer Zeit« gewürdigt. »Benedikt XVI. war der erste Deutsche seit Jahrhunderten im Papstamt. Ihm lagen die Beziehungen zu den orthodoxen Christen ebenso am Herzen wie der Dialog mit Juden und Muslimen.« Sie denke voller Dankbarkeit an ihre Begegnungen in Rom und in Deutschland zurück.