Offene Fragen zum Umgang mit Missbrauchsfällen

2022 geriet auch sein eigener Umgang mit Missbrauchsfällen in der Zeit als Erzbischof von München und Freising (1977-1982) in die Schlagzeilen. Ein vom Münchener Erzbistum in Auftrag gegebenes Missbrauchsgutachten warf ihm Fehlverhalten in vier Fällen vor. In einem öffentlichen Brief entschuldigte sich Benedikt etwas später bei allen Opfern sexuellen Missbrauchs.

In Traunstein lief ein Verfahren gegen ihn: Ein Missbrauchsopfer hatte ihn angezeigt, da Benedikt in seiner Zeit als Erzbischof von München-Freising »Kenntnis von allen Umständen« gehabt haben solle. Benedikt XVI. habe es dabei »zumindest billigend in Kauf genommen«, dass der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte Priester »ein Wiederholungstäter ist«.