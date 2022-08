Laut Aussage der betroffenen Frauen soll der Angeklagte während der Vorfälle zwischen 2018 und 2021 kein Nein akzeptiert haben. Manche der Opfer waren demnach zu betrunken, um sich zu wehren.

»Dank Mendys Reichtum und Status waren andere bereit, ihm zu besorgen, was er wollte«, sagte Staatsanwalt Timothy Cray laut der britischen Zeitung »Guardian « am Montag im Chester Crown Court. Dem Gericht zufolge fand der Sportler die meisten Frauen in Nachtklubs in Manchester. Der 41-jährige Louis Saha Matturie soll sie ihm zugeführt haben. Er ist ebenfalls wegen mehrfacher Vergewaltigung und weiterer Sexualstraftaten angeklagt.