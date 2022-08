Wegen des Unwetters wurden am Freitag gleich mehrere Veranstaltungen in der Hauptstadt abgesagt. So konnte unter anderem ein Konzert der Band Die Ärzte auf dem Tempelhofer Feld aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier brach sein Bürgerfest am Freitagabend sicherheitshalber ab.