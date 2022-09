Die Hoffnungen schwinden: Die Rettungskräfte stellten am Donnerstagabend die Suche nach einem verunglückten Bergsteiger in den Berchtesgadener Alpen erneut ein. Man habe »alles Menschenmögliche« und technisch Machbare getan, um den vermissten 24-Jährigen aus Niedersachsen lebend zu finden, sagte ein Polizeisprecher am Abend.