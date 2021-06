Berchtesgadener Alpen Verunglückter 21-Jähriger nach acht Monaten tot in den Bergen entdeckt

Seit Oktober war der junge Mann vermisst: Nun ist ein Bergsteiger auf dessen Leiche in den Berchtesgadener Alpen gestoßen. Am selben Tag verunglückte in der Region ein 47-Jähriger tödlich.