Berchtesgadener Alpen Wanderer stürzt vor Begleiterin in den Tod

Ein 35 Jahre alter Wanderer ist in den Berchtesgadener Alpen vor den Augen seiner Begleiterin hundert Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der Mann aus dem bayerischen Sonthofen war am Sonntagnachmittag gemeinsam mit der 30-jährigen Frau auf dem Hohen Göll am Mannlgrat unterwegs, wie die Polizei mitteilte.