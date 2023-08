Eine 29-Jährige ist am Samstag bei einer Wanderung im Berchtesgadener Land abgestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte , war die Frau aus Österreich am frühen Samstagmorgen mit einer Bekannten am Berg Hochkalter in Ramsau bei Berchtesgaden unterwegs. Sie rutschte den Angaben zufolge aus bislang ungeklärter Ursache aus und stürzte etwa 300 Meter in die Tiefe.