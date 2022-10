Der Mitte September im Berchtesgadener Land verunglückte Bergsteiger aus Niedersachsen ist tot. Nach fast einem Monat hat ein österreichischer Polizeihubschrauber die Leiche des vermissten Mannes am Hochkalter in Oberbayern gefunden. Wie ein Polizeisprecher sagte, habe eine alpine Einsatzgruppe der Bergwacht den toten 24-Jährigen am Donnerstag geborgen.