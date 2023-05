Wildtierkamera im Berchtesgadener Land Erneut Braunbär in Bayern gesichtet

In Bayern ist erneut ein Braunbär von einer Wildtierkamera aufgenommen worden – diesmal im Landkreis Berchtesgadener Land. Wie das bayerische Landesamt für Umwelt mitteilte, wurde das Raubtier am Montag im westlichen Teil des Kreises im Regierungsbezirk Oberbayern aufgezeichnet. Ob es eine Verbindung zu vorherigen Bärenfeststellungen in den nahen Landkreisen Rosenheim und Traunstein gibt, war unklar.