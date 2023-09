Berchtesgadener Land Handy-App führt Bergsteiger in die Irre – Rettungsaktion

Für den 24-Jährigen ging der technische Fehler glimpflich aus. Das ist nicht immer so: Erst im August war ein 34-jähriger Wissenschaftler nach einer falschen App-Information in den bayerischen Alpen 150 Meter tief in den Tod gestürzt. Im vergangenen Jahr kam gar eine ganze Gruppe von Wanderern an der Maiwand im Landkreis Rosenheim zu Tode, weil sie den falschen Angaben einer App folgte. Allerhöchste Vorsicht im Umgang mit entsprechenden Anwendungen ist also geboten.