Erstes Adventswochenende Wetterdienst erwartet bis zu 30 Zentimeter Schnee

Winter is coming: Am Wochenende soll es schneien – zumindest in Lagen von über 300 Metern. Laut DWD können im Berchtesgadener Land und Allgäu sogar bis zu 30 Zentimeter Schnee fallen.