Ein 65 Jahre alter Bergwanderer ist auf dem Mittenwalder Höhenweg in den Tod gestürzt. Der Mann war in Begleitung einer 42 Jahre alten Frau unterwegs, als das Unglück am Montag geschah.

Der Mann sei am Montag kurz nach der südlichen Linderspitze ausgerutscht und etwa 200 Meter über steiles felsdurchsetztes Gelände abgestürzt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Abgestürzten feststellen können. Der Mittenwalder Höhenweg liegt im Karwendel-Gebirge