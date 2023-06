Bergungsaktion vor Lübeck Taucher wollen 400 Jahre altes Schiffswrack aus dem Wasser holen

Alle Fundstücke würden zunächst dokumentiert und zur Entsalzung in ein Wasserbecken in einer Halle verbracht, hieß. Was noch alles auf dem Grund der Trave schlummert, ist unklar. »Wir sind sehr gespannt, was uns da erwartet«, sagte der Projektleiter und Unterwasser-Archäologe Felix Rösch dem Norddeutschen Rundfunk . Man könne davon ausgehen, dass auch Münzen, Besteck, Keramikscherben oder Teile von Schuhwerk zu finden seien – Zeugnisse des Alltags im 17. Jahrhundert.