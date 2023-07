Für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe mussten am Mittwoch etwa 7000 Anwohnerinnen und Anwohner in Berlin-Hohenschönhausen ihre Wohnungen verlassen. In dem gesperrten Gebiet an der Landsberger Allee befinden sich auch zwei Möbelhäuser, zwei Kitas, zwei Schulen und ein Baumarkt, wie die Polizei mitteilte.