Erste Erkenntnisse der Polizei Angriff auf Iran-Mahnwache in Berlin dauerte nur wenige Minuten

Zuvor hatten sich in der Stadt Hunderte Menschen bei einer Demonstration mit den Protesten in Iran solidarisiert. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, zeigte sich erstaunt darüber, dass die Taten vor der iranischen Botschaft trotz des Objektschutzes möglich waren und die Täter nicht gefasst wurden. »Wenn sich der Verdacht bestätigt, dass die iranische Botschaft in diesen Angriff verwickelt ist, muss das Konsequenzen haben: Außenministerin Annalena Baerbock muss dann den iranischen Botschafter ausweisen«, forderte Beck.