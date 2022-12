Das Großaquarium Aquadom im Sea Life in Berlin ist geplatzt. Laut Polizeiangaben habe es am frühen Morgen ein sehr lautes Geräusch gegeben. Teile der Fassade des Hotels, in dem sich das Aquarium befand, seien auf die Straße geflogen. Außerdem sei sehr viel Wasser auf die Straße geflossen.