Seit mehreren Monaten untersucht ein Expertenteam mehr als 700 Bruchstücke. In einer Lagerhalle in Brandenburg versuchen Ingenieure im Auftrag von Union Investment in akribischer Kleinstarbeit herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Dafür setzen sie die Bruchstücke möglichst so zusammen, wie sie ursprünglich angeordnet waren, allerdings flach liegend, so als wäre die Wand des Zylinders ausgerollt. »Wir machen es wie bei einem Puzzle: Mit den Ecken fängt man an«, sagt Robert Kirchner vom Untersuchungsteam. Da ein Zylinder aber nun mal keine Ecken habe, verwendeten sie andere Merkmale und arbeiteten sich vom Rand zur Mitte vor.