Berlin-Charlottenburg am Mittwochnachmittag: Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey macht sich ein Bild von der Lage in der Nähe der Gedächtniskirche. Dort war gegen 10:30 Uhr ein Auto auf einer beliebten Einkaufsmeile in eine Menschenmenge gerast. Ein Mensch starb, sechs Personen kämpfen noch um ihr Leben, drei weitere sind schwer verletzt.

Bei dem Fahrer handelt es sich laut Polizei um einen 29 Jahre alten Mann. Ob es sich um einen Unfall, einen medizinischen Notfall oder um eine vorsätzliche Tat handelt, ist noch nicht bekannt.

Thilo Cablitz, Pressesprecher Polizei Berlin

"Er ist mit dem Fahrzeug weitergefahren in Richtung Tauentzienstraße , Ecke Marburgerstraße. In dem Bereich ist er von der Fahrbahn abgekommen und in eine Schaufensterscheibe (gefahren)."

Der Hollywood-Schauspieler John Barrowman war zufällig vor Ort und beschreibt die Szene:

John Barrowman, Schauspieler

»Das Auto raste auf den Bürgersteig, fuhr dort drüben auf die Straße, rammte jemanden. Dann fuhr es weiter die Straße hinunter und dann wieder auf den Bürgersteig, diesen Weg hinunter und wieder auf den Bürgersteig und durch eine Reihe von Leuten hindurch.«

Passanten hielten den mutmaßlichen Fahrer so lange fest , bis die Polizei eintraf.

Thilo Cablitz, Pressesprecher Polizei Berlin

"Für uns geht es jetzt natürlich darum, die Tat zu rekonstruieren. Das heißt unser Verkehrsunfallkommando ist hier, wir haben Ermittler und Ermittlerinnen hier, die die Spurenlage erheben, die Zeugenaussagen erheben und es geht natürlich darum, den Beschuldigten zu verhören."

Der Ort des Vorfalls wurde weiträumig abgesperrt. Polizei und Feuerwehr waren insgesamt mit knapp 200 Einsatzkräften vor Ort.

Die Bundesregierung drückte den Verletzten und ihren Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Der Unfallort befindet sich unweit der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg. Dort war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren – dreizehn Menschen starben, mehr als 70 wurden verletzt.