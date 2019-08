Ausnahmezustand nach Starkregen Berliner duschen auf Bürgersteig

Überflutete Straßen, Wasser bis zu den Knien - und nicht einmal die Feuerwehr blieb verschont: Aufgrund der heftigen Regenfälle ist in Berlin am Freitag erneut der Ausnahmezustand ausgerufen worden, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Laut eigener Aussage rückten die Helfer bis zum Nachmittag zu mehr als 80 Einsätzen aus. Der Ausnahmezustand bedeutet, dass die Einsätze nach Dringlichkeit statt chronologisch bearbeitet werden.

Videos auf Twitter zeigten die Folgen der Regenmassen, an einigen Stellen kam der Verkehr zum Erliegen.

Während Autos an einigen Kreuzungen nicht weiterfahren konnten, ließ sich dieser Fahrradfahrer nicht beirren. Denn wer absteigt, bekommt nur nasse Füße.

Dieser Autofahrer war sich nicht mehr sicher, ob er noch auf der Straße oder schon auf der Spree unterwegs war.

Wer versuchte, mit dem Auto die überfluteten Kreuzungen zu passieren, ging das Risiko ein, ins Schwimmen zu geraten.

Auf der #Klingelhöferstraße in #Tiergarten ist ein PKW schwimmen gegangen! Richtung Lützowplatz ist der mittlere Fahrstreifen blockiert. #STAU im gesamten Umfeld! pic.twitter.com/HsiBuEMx7A — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) August 2, 2019

Auch die Feuerwehr selbst blieb nicht von den Folgen des Starkregens verschont: "In mehreren Wachgebäuden haben wir Wassereinbrüche zu verzeichnen, die unsere Kräfte beschäftigen", teilte sie auf Twitter mit.

Wir sind auch selbst betroffen. In mehreren Wachgebäuden haben wir Wassereinbrüche zu verzeichnen, die unsere Kräfte beschäftigen. #AZ_Wetter#Wasserschaden#Unwetter pic.twitter.com/vlnxTU9IMU — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 2, 2019

An den Flughäfen Tegel und Schönefeld kam es zu wetterbedingten Verzögerungen. Die Flughafenbetreiber baten Reisende darum, Geduld mitzubringen.

Bereits am Mittwochabend war in Berlin der Ausnahmezustand ausgerufen worden. In der Hauptstadt hatte es 116 wetterbedingte Einsätze gegeben, etwa wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume.

Auch am Samstag müssen sich die Menschen im Osten Deutschlands auf Regen einstellen. Tief "Wolfgang" sorgt dort für zahlreiche Schauer und Gewitter mit Starkregen, berichtete der Deutsche Wetterdienst. In Berlin ist erneut mit Starkregen und Hagel zu rechnen.

Zu den Berlinern, die sich über das Regenwetter freuen, dürften diese jungen Männer gehören, die dem Wasser bei sommerlichen Temperaturen wenigstens eine Abkühlung abgewinnen konnten. Sie duschten auf dem Bürgersteig - mithilfe eines Busses.

Wenn es in Berlin regnet.... pic.twitter.com/U4p70jEnPT — Besorgte Bürgerin (@franzikempis) August 2, 2019

Zuletzt hatten sich Meteorologen besorgt über die heftigen Hitzewellen geäußert, demnach war der Juli zu heiß, zu trocken und zu sonnig. Die Trockenheit erreichte laut DWD "katastrophale Ausmaße".