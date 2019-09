Schwerer Verkehrsunfall in Berlin Auto fährt auf Gehweg - vier Tote, darunter ein Kleinkind

In Berlin-Mitte sind bei einem schweren Verkehrsunfall vier Menschen um Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch ein Kleinkind, wie die Feuerwehr am Freitagabend auf Twitter schrieb. Ein Auto war an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße auf einen Gehweg gefahren.

Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte dem SPIEGEL, dass nach derzeitigem Stand drei weitere Menschen schwer verletzt worden seien, darunter auch der Fahrer des Wagens. Es sei derzeit unklar, wie viele Personen im Unfallwagen gesessen hätten. Spezialisten der Polizei haben nach Angaben des Sprechers damit begonnen, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Die Berliner Polizei schrieb ebenfalls auf Twitter, dass die Kreuzung weiträumig abgesperrt worden sei und bat darum, die Einsatzkräfte vor Ort nicht zu behindern.

Der Unfall hat sich gegen 19 Uhr ereignet. Nach Informationen des Berliner "Tagesspiegel" sollen mehrere Passanten Zeugen des Unfalls gewesen sein und psychologisch betreut werden.