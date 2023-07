Die S-Bahn Berlin teilte mit, dass der Zugverkehr zwischen Marzahn und Ahrensfelde am Morgen unterbrochen werde. Der letzte planmäßig durchfahrende Zug der S7 fahre um 8.31 Uhr am Potsdamer Hauptbahnhof ab und komme um 9.44 Uhr in Ahrensfelde an. Die Sperrung soll bis voraussichtlich 16 Uhr dauern.

Arbeiter hatten den 500 Kilogramm schweren Sprengkörper am Dienstagnachmittag auf einem Tennisplatz am Geraer Ring gefunden. Weil nach Einschätzung von Kriminaltechnikern keine unmittelbare Gefahr von dem Blindgänger ausging, wurde er nicht schon kurz danach entschärft. Der Fundort sei rund um die Uhr bewacht worden, hieß es von der Polizei.