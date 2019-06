Nach einem Feuer im bekannten Berliner "Club der Visionäre" hat eine Diskussion um den Brandschutz in der Diskothek begonnen. Die Vorkehrungen hätten "bei einem vollen Club mitten in der Nacht" nicht ausgereicht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr laut "Tagesspiegel".

Im Rbb äußerte ein Sprecher einen weiteren Kritikpunkt: In den einfach zusammengezimmerten Bretterhütten auf dem Gelände gebe es "teilweise abenteuerliche Strominstallationen". Auch ein paar Dutzend Gasflaschen hätten herumgestanden, teilweise seien sie während des Brandes explodiert. Die Feuerwehr habe die Bauaufsicht gebeten, sich die Clubs und Restaurants rund um den Flutgraben genauer anzusehen.

Der Berliner Polizei zufolge wurde das Feuer Samstagmorgen gegen 8.15 Uhr von einem Gast bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt waren noch etwa hundert Menschen in dem Club am an der Spree. Sie hätten das brennende Gelände verlassen, zwei Menschen seien von der Feuerwehr aus dem Club in Sicherheit gebracht worden. Die Feuerwehr schrieb auf Twitter, der Club sei fast vollständig ausgebrannt.

Dem widersprach der Betreiber auf Facebook. Nur ein kleiner Teil des Freiluftbereichs habe gebrannt. Er sei schon geschlossen gewesen. Außerdem habe es keine Verletzten gegeben. Die Feuerwehr hatte von drei leicht Verletzten gesprochen, die Polizei hingegen teilte mit, niemand sei verletzt worden.

Zum Vorwurf des mangelnden Brandschutzes hieß es in der Einlassung der Betreiber: Alle erforderlichen Maßnahmen seien getroffen worden, die Mitarbeiter seien zu Brandschutzhelfern ausgebildet. Sie hätten sofort gelöscht. Der Club sei kontrolliert geräumt worden. "Das Brandschutzkonzept funktionierte."

Travel-Stock-Image/ imago images Archivbild vom "Club der Visionäre" an der Spree

In dem Club an der Spree fand von Freitag auf Samstag eine Japanparty mit dem Motto "Kisses from Tokyo" mit mehreren DJs statt, berichtet der "Tagesspiegel". Anlass war demnach der Geburtstag des Berliner DJs James Dean Brown, der auch als Hauptact angekündigt war.