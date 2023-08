»Schließen Sie Fenster und Türen«

Im Einsatz waren unter anderem zwei Fahrzeuge mit Drehleitern, mit einer Wärmebildkamera in einem Helikopter wurde zudem stetig die Lage beobachtet

Über Warn-Apps wurden die Menschen gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden. »Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab«, hieß es. »Wenn die Fenster geschlossen gehalten werden, besteht hier keine direkte Gefahr für die Bevölkerung«, sagte der Feuerwehrsprecher. Der Brandort befindet sich in einem Industriegebiet, Wohngebäude gibt es an der Wolfener Straße nur wenige, die Bebauung ist nicht so eng wie in vielen Innenstadtbereichen.