100 Feuerwehrleute im Einsatz Brand in Berliner Seniorenheim – Rettung der Bewohner läuft

In einem Altenheim in Berlin ist ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot am Brandort. Noch ist unklar, wie viele Menschen dort leben und in Sicherheit gebracht werden müssen.