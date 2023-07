Parallel dazu setzte auch die Polizei in Brandenburg in der Nacht ihren Einsatz fort. In der Nacht seien mehrere Gruppen unterwegs, sagte ein Polizeisprecher am Abend. »Wir gehen jedem Hinweis nach.« Am Tag waren laut Polizei mehr als hundert Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Handyvideo soll Löwin im Gebüsch zeigen

Es seien immer wieder Hinweise von Bürgern bei der Polizei und dem zuständigen Ordnungsamt eingegangen, teilte die Polizei mit. Diese würden systematisch geprüft. »Bislang führte keiner der Hinweise zur Feststellung des gesuchten Wildtieres.«

Die Warnung erreichte die Bevölkerung südlich von Berlin in der Nacht zum Donnerstag: Eine frei laufende Raubkatze soll in Kleinmachnow in Brandenburg gesichtet worden sein. Ein nur wenige Sekunden langes Handyvideo eines Zeugen zeigt ein Tier dort zwischen Büschen und Bäumen umherschleichen. Das Video schätzen die Ermittlungsbehörden als echt ein. In der Nacht hätten auch Polizisten die Raubkatze »gesichert« gesehen, sagte eine Behördensprecherin.