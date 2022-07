Am Wahltag fanden fünf Abstimmungen statt, teilweise lagen in den einzelnen Lokalen falsche Stimmzettel aus – die Bezirke hatten die Verteilung der Zettel unterschiedlich gestaltet. Damit sich das Chaos nicht wiederholt, soll das Landeswahlamt die Logistik rund um die Wahl zentral steuern und gemeinsam mit den Bezirken planen können, so der Vorschlag der Kommission. Außerdem schlägt sie vor, externe Firmen mit der Lieferung und Abholung der Stimmzettel und Wahlkabinen zu beauftragen. Bisher regelten die Bezirke das eigenständig, in einigen holten Wahlvorstände die Unterlagen selbst ab, transportierten sie zum Teil auf dem Fahrrad.