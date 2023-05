An der SPD-Bundeszentrale in Berlin ist eine Glasscheibe mit Steinen beworfen und leicht beschädigt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll eine unbekannte Person am Morgen gegen 8 Uhr Pflastersteine gegen die gläserne Front des Willy-Brandt-Hauses an der Wilhelmstraße in Berlin-Kreuzberg geschleudert haben. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.