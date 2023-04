Sie wollten die Stadt lahmlegen: Am Montag blockierten Hunderte Mitglieder der Gruppe »Letzte Generation« an mehr als 30 Orten in Berlin Kreisverkehre, Hauptstraßen und Autobahnen. Wie Thomas Kirstein, Sprecher der Berliner Feuerwehr , auf Anfrage des SPIEGEL erklärte, sei es dabei bis zum Mittag zu 15 Behinderungen von Einsatzfahrzeugen der Berliner Feuerwehr im Stadtgebiet gekommen. »In sieben dieser Fälle waren die Retter gerade auf dem Weg zum Einsatzort«, so der Sprecher.