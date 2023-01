Zwischen September 2017 und Dezember 2021 soll der Mann in 15 Fällen insbesondere aufgrund des ihm entgegengebrachten Vertrauens gezielt Lücken in polizeiinternen Kontrollmechanismen ausgenutzt haben. Auf diese Weise soll er erreicht haben, dass ihm regelmäßig Geldbeträge in bar ausgehändigt wurden. Die Summen schwankten laut Anklage dabei zwischen rund 271 Euro für einen Reifenwechsel und 13.500 Euro für die Einrichtung einer von der Polizei genutzten Wohnung.