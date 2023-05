Die 14 und 15 Jahre alten Mädchen bleiben hingegen auf freiem Fuß. Aufgrund ihres jungen Alters liegen bei ihnen nicht die Voraussetzungen für einen Haftbefehl vor, so die Staatsanwaltschaft. Die Mädchen sind zwar strafmündig. Für eine Untersuchungshaft gelten in ihrem Fall nach dem Jugendgerichtsgesetz aber noch strengere Regeln. Sie seien in Obhut ihrer Mütter, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Die tödlichen Schüsse in dem Stadtteil am Rande Berlins hatten am Dienstag Bestürzung und Verunsicherung ausgelöst. Bei der Suche nach den Tätern setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein, war aber zunächst nicht erfolgreich. Dennoch ging sie schnell davon aus, dass keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestünde. Am Donnerstag startete die Polizei dann einen Zeugenaufruf und erhielt Angaben zufolge bis Freitag etwa ein halbes Dutzend Hinweise. Die nun Verdächtigen gerieten laut Behörden im Rahmen der Ermittlungen und aufgrund von Zeugenaussagen ins Visier.