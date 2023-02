Das Video ist etwa 80 Sekunden lang, mehrere Gefangene ritzen sich darin die Unterarme auf: In einem drastischen Clip beklagen Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel die Zustände im Berliner Gefängnis. Ausländische Gefangene würden diskriminiert und erhielten keine Arbeit, sagte einer der Männer in dem in den sozialen Medien verbreiteten Video.