Auch ein gefundenes Haar stamme nicht aus einem Löwinnenfell, gab die Gemeinde bekannt. Das Haar ähnele dem eines Wildschweins: Es habe eine »Grundsteifigkeit«, ließe sich also nicht verformen, sondern nehme immer wieder seine gebogene Form ein. Es habe außerdem ein zerfasertes Ende und sei an seinem Anfang – der Hautseite – dunkel. Die Struktur von Löwenhaaren sei ganz anders: Diese seien sehr dünn, leicht verformbar und in der Nähe ihrer Wurzel eher weiß.