Aufregung am Mittwoch in Berlin-Kreuzberg: Laut Medienberichten war die Polizei an der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Kreuzberg mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Beamten seien um 9.36 Uhr über die Nora-App alarmiert worden, sagte eine Polizeisprecherin dem »Tagesspiegel«. Demnach war angeblich ein bewaffneter Mann vor der Schule gesichtet worden.