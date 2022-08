Feuer und Detonationen im Berliner Grunewald. Auf einem Sprengplatz der Berliner Polizei ist am Morgen nach einer unbeabsichtigten Explosion ein Großbrand ausgebrochen. Rund 15.000 Quadratmeter brannten am Donnerstagvormittag unkontrolliert. – Die Feuerwehr konnte aus Sicherheitsgründen zunächst keine direkten Löscharbeiten durchführen. Trockenheit und Hitze kamen erschwerend hinzu.

Thomas Kirstein, Sprecher Berliner Feuerwehr

»Es gab explosionsartige Verbrennungen hier und Detonationen auch. Trümmerteile sind durch die Luft geflogen, sodass die ersten Einsatzkräfte in höchster Lebensgefahr waren und sich zurückziehen mussten. Wir befinden uns jetzt in einem Abstand von 1.000 Metern zu diesem Sprengplatz. Im Moment finden keine aktiven Löschmaßnahmen statt. Die Sicherheit unserer Einsatzkräfte geht vor.«

Die Einsatzkräfte bewässern umliegende Waldgebiete in einem Radius von 1.000 Metern, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Die Situation sei weiterhin »unübersichtlich«. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Bundeswehr sind vor Ort, Hubschrauber sollen aus der Luft ein Bild von der Lage liefern. Gefahr für Wohngebiete besteht aktuell nicht, Anwohner sind trotzdem dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten, um sich vor Brandgasen zu schützen.

Thomas Kirstein, Sprecher Berliner Feuerwehr

»Der Sprengplatz Grunewald ist nicht umsonst mitten im Wald, hier gibt es also keine Wohnbereiche, die in dem 1.000 Meter Radius betroffen sind. Es gibt auch keine Verletzten glücklicherweise, auch keine bei unseren Einsatzkräften. Obwohl das heute Morgen sehr dramatische Szenen hier waren. Wir warnen dringend davor, den Grunewald in diesem 1.000 Meter Sperrradius selbstständig zu betreten.«

Bis zu 50 Tonnen Kampfmittel sollen auf dem Sprengplatz eingelagert gewesen sein. Der öffentliche Nahverkehr ist eingeschränkt, die Stadtautobahn Avus wurde gesperrt. Mittlerweile hat die Feuerwehr offenbar zwei Wasserwerfer im Einsatz und konnte mit dem Löschen beginnen. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist noch unklar.