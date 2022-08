Als sie am nächsten Tag von dem Brand gehört hat, habe sie erst mal weinen müssen, erzählt Leue und zieht eine Tageszeitung hinter dem Tresen hervor. Das Titelbild zeigt die Flammen, die keine fünf Kilometer entfernt noch immer lodern. »Mein geliebter Grunewald«, seufzt sie, »ich hoffe nur, die Tiere haben es rechtzeitig geschafft.«

»Mehr war nicht«

Direkt an der gesperrten Fahrradtrasse und der Autobahn Avus liegt die »Kolonie Hundekehle«, eine Kleingartensiedlung. Von hier sind es noch 3,5 Kilometer bis zum Sprengplatz, auch hier scheint das Feuer weiter weg zu sein, als es ist.

In einer Parzelle am Ende der Reihe sitzt Dieter W., graue Latzhose, melierter Bart, in seinem Gartenhaus. Im Fenster dreht sich ein rostiger Ventilator, der Fernseher läuft, am Eisentor hängen zwei ausgeblichene Deutschlandfahnen und eine Fahrradklingel. Ob er hier was mitbekommt von dem Großbrand? »Gestern Abend hat’s zweimal Rumms gemacht, dann kam eine Rauchwolke auf«, sagt Dieter, der seinen Nachnamen nicht nennen will, »mehr war nicht.«