In seiner Schilderung legt er nahe, dass nicht Welk, sondern Thomas H. der Drahtzieher hinter dem Kunstbetrug sei. Timo F. beschuldigt den Mann nicht direkt, sondern überlässt es den Zuhörerenden, diesen Schluss selbst zu ziehen. Und seine Darstellung passt zu dem, was auch Stephan Welk schon vor Gericht gesagt hatte: Auch Welk sagt, Thomas H. alias »Tom Schöller« sei es gewesen, der ihn eines Tages angerufen und gebeten habe, Käufer für die Sammlung Brenninkmeijer zu finden.

Ein Name tauchte in Welks Einlassung allerdings nicht auf: Timo F. Die beiden lernten sich 2011 in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel kennen. Sie arbeiteten gemeinsam in der Redaktion der Gefängnis-Zeitung. Nach Aussage von Timo F. sind sie noch heute befreundet.

Er sage ganz offen, so Timo F. an diesem Tag, dass er Stephan Welk mit seiner Aussage nicht schaden wolle. Tatsächlich belastet er eher »Tom Schöller«. Der sei ein Mann von wenig seriösem Auftreten mit Nähe zum Rockermilieu gewesen.

Wieso habe Timo F. geglaubt, so jemand könne Kontakt zur C&A-Familie und anderen superreichen Familien haben, fragt ein Verteidiger. Timo F. antwortet weitschweifig. Nach seiner Haftentlassung habe »Tom Schöller« ihm geholfen, Bitcoins zu Geld zu machen. Es sei um einen sechsstelligen Betrag gegangen. »Tom Schöller« habe ihm innerhalb von wenigen Tagen Bargeld dieser Höhe in die Hand gedrückt. Das habe ihn beeindruckt. Fortan sei er überzeugt gewesen, sagt Timo F., dass »Tom Schöller« Geschichten über seine Kontakte zur High Society der Wahrheit entsprächen.

»Tom Schöller« selbst kann seine Version der Geschichte nicht mehr erzählen. Er ist 2021 gestorben.