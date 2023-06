Unwetter in Berlin Mann badet in Einsteigschacht zur Kanalisation – »mega dämlich«

Gewitter, Starkregen und starker Wind haben in Berlin für umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller, U-Bahnschächte und überschwemmte Straßen gesorgt. Bis in die Nacht zu Dienstag rückte die Berliner Feuerwehr über 400 Mal aus, am Dienstag selbst dürften noch einige Einsätze dazu gekommen sein, denn erneut zogen Unwetter über die Hauptstadt.