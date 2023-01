Als vermeintliche Escort-Dame hatte der Angeklagte seine Dienste zunächst auf einer Internetplattform angeboten. Der 58-jährige Interessent buchte den 36-Jährigen in der Annahme, es mit einer Frau zu tun zu haben. In den folgenden Tagen gab sich der Tatverdächtige zunächst als Fahrer der gebuchten Dame aus. Er tauchte in der Wohnung des Kunden auf und nahm das vereinbarte Entgelt in Höhe von 310 Euro an sich.