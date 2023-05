Großeinsatz der Feuerwehr Mieterin will sich vor Feuer retten und stürzt ab - lebensgefährliche Verletzungen

Die Feuerwehr rückte mit 145 Einsatzkräften an: In Berlin hat ein Brand mehrere Wohnungen in einem Mietshaus zerstört. Eine Frau musste wiederbelebt werden, nachdem sie aus dem ersten Stock gestürzt war.