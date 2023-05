In Berlin ist am Donnerstagnachmittag ein Mensch in einem Paternoster eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, war die Person in einem öffentlichen Gebäude im Stadtteil Schöneberg nahe dem U-Bahnhof Wittenbergplatz mit dem Aufzug gefahren und verunglückt.