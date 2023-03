Der Betonmischer hatte Ende Oktober 2022 auf der Bundesallee im Ortsteil Wilmersdorf die 44 Jahre alte Radfahrerin überrollt. Sie starb später in einem Krankenhaus. Kurz nach dem Unfall hatte der Beschuldigte den 64 Jahre alten Fahrer mit einem Messer attackiert. Auf der Fahrbahn habe er ihm »ohne Rechtfertigungsgrund in die linke Brust auf Höhe des Herzens gestochen«, hieß es in der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Fahrer habe eine Stichverletzung erlitten, die genäht werden musste.