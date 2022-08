Einsatz in Berlin Brand auf Dach von Mietshaus ausgebrochen – Explosion mit Feuerball

Die Explosion war auch noch mehrere Kilometer entfernt vom Brandort in Berlin-Mitte zu hören – etwa am Plötzensee. Auf Twitter hatte die Feuerwehr kurz nach dem Ausbruch des Brands mitgeteilt : »Es erreichen uns sehr viele Anrufe.« Wenig später hieß es auf dem Twitteraccount , dass vier Personen in Sicherheit gebracht und vom Roten Kreuz betreut wurden. In der Nacht zu Donnerstag veröffentlichte die Feuerwehr zudem ein Foto des brennenden Dachs .