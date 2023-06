Brandbrief aller Bezirksbürgermeister

Der neu gewählte schwarz-rote Senat unter der Leitung von Stefan Evers (CDU) bereitet derzeit den Doppelhaushalt 2024/2025 vor. Den Bezirken wird dabei zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein fixer Geldbetrag zugewiesen. Der Haushaltsentwurf soll voraussichtlich Mitte Juli im Senat beschlossen und im Dezember vom Abgeordnetenhaus abgesegnet werden.

Schon vor rund einer Woche hatten sich alle zwölf Bezirksbürgermeister der Hauptstadt mit einem Schreiben an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gewandt. Wie die »B.Z.« berichtete, kritisierten die Bürgermeister , dass die neuen Haushaltsplanungen auf Zahlen des Jahres 2022 basierten. Damals aber hatte die Vorgängerkoalition Rot-Grün-Rot eine halbjährige Haushaltssperre verhängt, die Bezirke hatten also geringere Ausgaben. »Die aktuelle Zuweisung macht es notwendig, großflächig zu sparen, was für die Bezirke nur bei freiwilligen sozialen Leistungen und dem Personal möglich ist«, zitiert die »B.Z.« das Schreiben.