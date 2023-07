Um 1.28 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein: Mindestens zwei Menschen seien bei einem Sturz am Hotel Estrel an der Sonnenallee verletzt worden, hieß es.

Seit dem Abend hatten Hunderte Abiturienten, Freunde und Verwandte in Veranstaltungshallen nahe dem Hotelgebäude gefeiert. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei 17-jährige Abiturienten des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Berlin-Pankow über eine Leiter auf ein Flachdach neben dem Partyraum geklettert und acht Meter in die Tiefe gestürzt.