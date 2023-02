Wahlwiederholung in Berlin – dieses Mal soll bloß nichts schiefgehen: Die Berliner Polizei sichert die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus nach eigenen Angaben mit bis zu 1700 Einsatzkräften ab. Die Polizistinnen und Polizisten seien bis etwa 21 Uhr zusätzlich stadtweit unterwegs, sagte eine Behördensprecherin am Sonntag. Es gehe um den Schutz der insgesamt mehr als 2200 Wahllokale, des Abgeordnetenhauses und von Regierungsgebäuden. »Ziel ist, den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl zu sichern«, so die Sprecherin.