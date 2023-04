Berlin-Schöneberg SEK-Einsatz nach Geiselnahme in Ladengeschäft

In Berlin-Schöneberg ist am Montagabend ein Geschäft überfallen worden. Es gebe einen größeren Einsatz, teilte die Polizei gegen 20.30 Uhr per Twitter mit. Auch Spezialkräfte seien beteiligt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers vor Ort befand sich eine Geisel in dem Laden. Bei dem Geschäft handelt es sich einem dpa-Fotografen zufolge um einen Antiquitäten-Laden auf der Keithstraße handelt. Neben Beamten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) stünden auch Rettungswagen und Sanitäter bereit.